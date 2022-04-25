من أراد لطرابلس أن تكون محطة لانطلاق رحلات الموت؟

من أرادَ تحويلَ مرفأِ طرابلس إلى محطةٍ لانطلاقِ رِحلاتِ الموت، بدلَ الاستثمارِ فيهِ وتنشيطِ المدينةِ وفتحِ خياراتٍ عديدةٍ أمامَ أهلِ طرابلس؟

يقال، الحقيقة تجرح .. وهذه حقيقة. في طرابلس .. مرفأ – هو الأقدر بموقعه ومقدراته على الساحل المتوسط – تحول إلى نقطة هروب من الوطن ولو مجازفة، مرفأ هو كنز ممنوع من العمل والعطاء .. مرفأ طرابلس: مَن الذي حوله إلى محطة لقوارب الموت، وكيف؟؟

سر مكشوف خبيث يمنع الفيحاء من النهوض .. يُراد لها أن تكون صندوق أحداث فقط، وإلا – هلا جاوبنا أحد لماذا رُفضت كل عروض إنشاء مصفاية نفطية توفر لطرابلس نشاطاً عمّالياً وموارد مالية معتبرة .. ومن رفضها، وكيف رضخت السلطة خوفاً لمجرد أن العروض لم تُختم بختم سفارة عوكر ؟؟

طرابلس ليست فقيرة – كما تُنعت .. لكنها ممنوعة عن رزقها، ومن قدراتها البشرية والجغرافية، ومن فرصها الممنوحة شرقاً .. طرابلس هذه، هي الأغنى .. عندما يُسمح لها أن تعمل.

المصدر: المنار