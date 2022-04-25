“لقاء علماء صور” استنكر حادث زورق طرابلس والاعتداءات الصهيونية

استنكر رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها الشيخ علي ياسين في بيان، حادث زورق طرابلس. وعزى بالضحايا، متمنياً ان “يكون خاتمة أحزان هذه المدينة المتعبة خصوصا ولبنان عموماً”. وأسف ياسين لـ “لجوء البعض الى استغلال دماء الناس في مصالحهم الانتخابية، بعدما استخدموهم في مصالحهم الفتنوية، الأمر الذي يدعو للاستهجان في ميل بعض السياسيين للمتاجرة بكل شيء حتى بأرواح الناس واوجاعهم”.

كما استنكر “الاعتداءات الصهيونية على سيادة لبنان أمس”، مؤكداً “وجوب تحصين الوضع الداخلي في هذه الظروف التي يحاول العدو فيها العبث بأمن لبنان وسيادته، وضرورة التمسك بخيار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لكي يبقى لبنان سيدا حرا مستقلا”. كما دعا الشعب إلى “اتخاذ القرار المناسب يوم الانتخابات لوضع حد للفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية