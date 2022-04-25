الذهب عند أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط تزايد توقعات رفع الفدرالي للفائدة

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع، حيث عززت التوقعات بميل الفدرالي الأميركي لتشديد السياسة النقدية من قوة الدولار، ونالت من الطلب على المعدن الأصفر.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1916.41 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 29 مارس آذار عند 1914.58 دولار، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1917.40دولار للأونصة.

ووسط توقعات برفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع الفدرالي في مايو أيار، راهن المتداولون على أن الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة أكثر في الشهور التالية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عامين، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأميركي أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 23.73 دولار للأونصة، في أكبر انخفاض لها في أكثر من شهرين.

وانخفض البلاتين 0.8% إلى 923 دولارا للأونصة في أقل مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول الماضي وتراجع البلاديوم 3.1% إلى 2302.19 دولار.

المصدر: cnbcarabia