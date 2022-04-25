الجيش اللبناني: إستهداف مدفعية العدو الإسرائيلي مناطق جنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2022 - 12:44

الجيش اللبناني: إستهداف مدفعية العدو الإسرائيلي مناطق جنوبية

منذ 14 mins 25 April، 2022
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 25 /4/ 2022 ما بين الساعة 1,45 والساعة 4,00، تعرضت مناطق طيرحرفا، وادي حامول، علما الشعب، وخراج بلدة زبقين لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. وقد استهدفت المنطقة بحوالى 50 قذيفة مدفعية.

كذلك تم إطلاق حوالى 40 قنبلة مضيئة من قبل العدو فوق بلدات طيرحرفا، الناقورة، شيحين وبدياس، سبق ذلك سقوط صاروخ في الأراضي المحتلة مصدره لبنان حسب ادعاءات العدو. وعثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على صاروخين نوع غراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيوم مجهزين للاطلاق، تم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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