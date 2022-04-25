برن ترفض طلب برلين تزويد أوكرانيا بذخائر سويسرية لدى ألمانيا

رفضت برن طلب برلين السماح لها بتزويد أوكرانيا بذخائر تسلمتها من سويسرا، معربة عن التزامها الحياد على صعيد إمداد أوكرانيا بالسلاح.

وأفادت مجلة “زونتاكس تسايتونغ” الأسبوعية بأن ألمانيا كانت تنوي إرسال ذخائر سويسرية إلى أوكرانيا، وسألت برلين برن عما إذا كان بإمكانها فعل ذلك.

وأكدت وزارة الاقتصاد الفدرالية لوكالة الأنباء السويسرية أنها رفضت طلب ألمانيا، مشيرة إلى حياد سويسرا و”المعايير الإلزامية الواردة في القانون بشأن المعدات الحربية”.

وحسب القانون السويسري، فإن عملية تسليم من هذا النوع مستحيلة قانونا، إذ أن عمليات تصدير الأسلحة إلى دول منخرطة في نزاعات داخلية أو دولية كثيفة وطويلة الأمد، ممنوعة.

وقالت الوزارة أيضا إن سويسرا تطلب في المبدأ تصريحا تتعهّد فيه الدول بعدم تصدير المعدات الحربية التي تتسلمها من سويسرا بدون موافقتها المسبقة، وهذا تدبير رائج بين الدول المصدرة للأسلحة للحفاظ على مستوى معيّن من السيطرة على المواد الحساسة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية