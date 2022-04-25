المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا قد تشمل قيودا على واردات النفط

كشفت المفوضية الأوروبية أن حزمة العقوبات الأوروبية السادسة ضد روسيا، قد تشمل قيودا على استيراد النفط، ولكن يجب صياغتها بطريقة تقلل من الأضرار التي قد تلحق بدول الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في مقابلة مع صحيفة التايمز، نشرت يوم الاثنين: “نحن نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات، وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من أشكال الحظر النفطي. عندما نفرض عقوبات، يجب أن نفعل ذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية علينا”.

وأشار إلى أن طبيعة العقوبات لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكنها قد تشمل الإلغاء التدريجي لاستيراد لنفط الروسي أو فرض تعريفات جمركية على الصادرات تتجاوز حدا معينا للسعر.

وفي 22 نيسان/أبريل، أفادت صحيفة Politico أن المفوضية الأوروبية ستقترح على دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مشروع الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا. ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد تتضمن “بعض القيود على إمدادات النفط” وإجراءات مالية، بما في ذلك فصل عدة بنوك أخرى عن نظام الدفع سويفت.

المصدر: وكالات