حزب الله: ان هذه المأساة كسواها من المآسي السابقة تستدعي اجراء تحقيق قضائي سريع وشفاف لكشف حقيقة ما جرى ومحاكمة المتسببين بهذه الفاجعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2022 - 21:12

حزب الله: ان هذه المأساة كسواها من المآسي السابقة تستدعي اجراء تحقيق قضائي سريع وشفاف لكشف حقيقة ما جرى ومحاكمة المتسببين بهذه الفاجعة

منذ 2 ساعة 24 April، 2022
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