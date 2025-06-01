طيران العدو الاسرائيلي يستهدف مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2025 - 00:46

طيران العدو الاسرائيلي يستهدف مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 31 May، 2025
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