الرئيس ميقاتي يعلن الحداد الرسمي على ضحايا زورق طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2022 - 15:52

الرئيس ميقاتي يعلن الحداد الرسمي على ضحايا زورق طرابلس

منذ 2 ساعة 24 April، 2022
ميقاتي
لبنان

 أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي الاثنين على ضحايا الزورق الذي غرق ليل السبت قبالة طرابلس. وتنكس، حدادا، الاعلام المرفوعة على الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة.

واجرى ميقاتي اتصالاً بوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وطلب منه التوجه الى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا، كما كلف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بأن يكون الى جانب الاهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.

المصدر: الوكالة الوطنية

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