الاحتلال الاسرائيلي يرفع حالة التأهب: 12 كتيبة إضافية على خطوط التماس

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفع حالة التأهب في الضفة المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948، وعلى امتداد الحدود مع قطاع غزة. وقالت قناة “كان” العبرية “إن قوات الاحتلال متواصلة في رفع حالة التأهب الأمني في الداخل المحتل وبالضفة وعلى امتداد الحدود مع قطاع غزة”.

ووفقاً للقناة العبرية، فإنه حوالي 1400 جندي إسرائيلي “انضموا إلى قوات شرطة الاحتلال لمساعدتها في الحفاظ على النظام في المدن، كما تم تعزيز القوات على خط التماس بـ 12 كتيبة أخرى”. وأضافت القناة “يتوقع أن يُصادق رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي اليوم على تجنيد وحدات احتياط لاستبدال جنود الخدمة الإلزامية الذين يقومون بنشاطات الحراسة على الخط”.

المصدر: فلسطين اليوم