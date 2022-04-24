بصمة إنسان تظهر على سطح المريخ!

نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” صورة مذهلة لحفرة فريدة من نوعها على سطح المريخ مع حواف غريبة ومضيئة منحتها مظهر مشابها لبصمة الإنسان، بحسب المصادر العلمية.

تعرف الحفرة الموجودة في المشاهد الجديدة باسم “Airy-0″، وهو منخفض يبلغ عرضه حوالي نصف كيلومتر تقريبا ويقع داخل فوهة “Airy” الكبيرة، أي أنها فوهة داخل فوهة بركانية أخرى.

وبحسب المقال المنشور في مجلة “livescience” العلمية، والتي شبهت الحفرة الصغيرة ببصمة الإنسان الواضحة، يبلغ عرض فوهة “Airy” الكبيرة حوالي 27 ميلاً (43.5 كيلومتر).

المصدر: سبوتنيك