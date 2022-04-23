الآلاف يحتجون على خطط لهدم قرية غربي ألمانيا لتوسيع منجم فحم

تظاهر آلاف الأشخاص يوم السبت احتجاجا على خطط لهدم قرية في غرب ألمانيا لتوسيع منجم فحم يقول نشطاء البيئة إنه يجب إغلاقه وليس توسيعه.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية الشرطة قولها “إن التظاهرة التي نظمت في قرية لوتسيرات الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا غرب كولونيا، مرت بسلام”، وذكرت الوكالة أن زهاء 2000 شخص شاركوا في الاحتجاج.

وجاء الاحتجاج بعد أسابيع من بيع آخر مزارع في القرية ممتلكاته لشركة المرافق “آر دبليو إي” بعد خسارة دعوى قضائية ضد إخلائها.

وما يزال نشطاء يسكنون القرية، وقد بنى بعضهم بيوتا على الأشجار في محاولة لمنع توسيع منجم غارتسفايلر القريب.

ويرى نشطاء المناخ أنه لا ينبغي هدم القرية وغيرها من الأماكن المجاورة لأن حرق الفحم الذي ما يزال في الأرض يقوض جهود ألمانيا لخفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ورد بعض المسؤولين الألمان بأنه من أجل الحد من واردات البلاد من الوقود الأحفوري الروسي على الأمد القصير، تحتاج ألمانيا إلى الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة بما فيها الفحم الحجري الذي يتم استخراجه في غارزويلر.

المصدر: وكالات