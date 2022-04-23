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April 23 2022 - 12:16

مقتل شرطي من القوات الخاصة التركية في شمال سوريا بهجوم صاروخي

منذ 37 mins 23 April، 2022
عناصر من الجيش التركي في سوريا
تركيا - عربي وإقليمي

أعلنت المديرية العامة للأمن التركي عن مقتل شرطي من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي نفذه مسلحون في منطقة عملية “درع الفرات” بشمال سوريا.

وفي بيان لها، قالت المديرية العامة للأمن التركي: “إن إرهابيي تنظيم حزب العمال الكردستاني “بي كا كا/ ب ي د” نفذوا هجوما صاروخيا من منطقة خاضعة لسيطرتهم، على نقطة تفتيش في بلدة مارع التابعة لمدينة اعزاز، شمالي حلب”، موضحة أن “الهجوم أسفر عن استشهاد الشرطي أيتاتش ألتونورس”.

وأعربت المديرية العامة عن “تعازيها لأسرة الشرطي وقوات الأمن والشعب التركي”، كما قدم وزير الداخلية، سليمان صويلو، في تغريدة، التعازي لأسرة الشرطي.

المصدر: وكالة الاناضول

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