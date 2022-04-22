اللقيس زار نوري المالكي وبحث شؤوناً أكاديمية مع هيئة النزاهة الاتحادية

زار رئيس الجامعة الاسلامية في لبنان البروفيسور حسن اللقيس رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، ونقل له تحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتطرّق اللقاء الى المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والعراقية خصوصاً والوضع في المنطقة بشكل عام.

وجرى الحديث في جوانب أكاديمية حول التحديات التي تواجه الباحثين الأكاديميين في كلا البلدين وسبل تطويرها. وكان حديثٌ حول أهمية الاهتمام بالقطاعات الهندسية النفطية وسبل دعم مساراتها الاكاديمية.

وفي إطار جولته على شخصيات سياسية وأكاديمية عراقية في بغداد، التقى اللقيس الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي.

الغزي، الخريج من الجامعة الإسلامية، ناقش مع اللقيس الهمّ الاقتصادي والسياسي اللبناني، وتأثيراته على المواطنين، والتحديات الانتخابية انطلاقاً من تداعيات انتخابات البرلمان العراقي وأزمة تشكيل الحكومة.

بدوره أثنى د. اللقيس على اندفاعة العراق في دعم لبنان وتقديم المساعدات. وشرح واقع الجامعة الإسلامية في لبنان وقدّم صورةً عن أبرز اتفاقياتها الجديدة وخططها المستقبلية لتوسيع قطر استيعابها للطلاب الأجانب، سيما العراقيين منهم.

هذا وزار اللقيس رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء الساعدي، بحضور وكيل وزير التعليم الدكتور علي حميد، وعدد من المديرين العامّين.

وتخلّل اللقاء عرض لإبرام اتفاقية بين هيئة النزاهة الاتحادية والجامعة الاسلامية، واستعرض الحضور نشاطات الجامعة الإسلامية وخططها التطويرية وشبكة العلاقات الأكاديمية التي تحبكها رئاسة الجامعة مع نظيراتها.

وخلال الزيارة التي تضمنت جولة على القاعات، تمّ استعراض أهم الانجازات وأبرز الاتفاقيات التي أبرمتها رئاسة الهيئة لا سيما تلك المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد.

المصدر: بريد الموقع