بيسكوف يعلق على قرار بريطانيا منح مصرف “غاز بروم بنك “استثناء” مؤقتا من العقوبات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 17:52

بيسكوف يعلق على قرار بريطانيا منح مصرف “غاز بروم بنك “استثناء” مؤقتا من العقوبات

منذ 38 mins 22 April، 2022
بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن السلطات البريطانية سمحت بتحويل الأموال لمصرف “غازبروم بنك” لقاء واردات الغاز الروسي، مسترشدة باعتبارات عملية.

وأضاف: “هذا الوضع برمته، الذي بدأته دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، وعدد من البلدان الأخرى التي تبنت كل هذه المجموعات من القيود، تسبب من بين أمور أخرى بتعقيد حياتهم بشكل كبير”.

وأشار إلى أن”القيادة الروسية تواصل اعتبار جميع العقوبات الغربية غير شرعية”.

كما نفى الرأي القائل بأن إصدار الترخيص يعني “تأجيلا” معينا لأوروبا للتحول إلى المخطط الجديد لدفع ثمن الغاز الروسي.
وشدد بيسكوف على أن”جميع المواعيد النهائية محددة في المرسوم الرئاسي”.

يوم أمس أعلنت السلطات البريطانية، التي كانت قد فرضت عقوبات ضد مصرف “غازبروم بنك” الروسي في نهاية مارس الماضي، أنها أصدرت ترخيصا عاما تسمح لهذا المصرف حتى يوم 31 مايو بتنفيذ عمليات التسديد المالية لقاء واردات الغاز الروسي على عنوان المصرف ومؤسساته الفرعية.

المصدر: نوفوستي

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