الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار النزيه مع واشنطن

قال نائب مدير إدارة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية سيرغي كوشيليف إن “موسكو منفتحة للحوار النزيه والاحترام المتبادل مع واشنطن ويتم الحفاظ على قنوات الاتصال حتى في الظروف الحالية”. وأشار كوشيليف إلى أن ما يحدث في أوكرانيا كان، في كثير من النواحي، نتيجة لأن “الولايات المتحدة والناتو تجاهلا مخاوفنا، ومطالبنا بتوفير ضمانات أمنية ملزمة قانونا”.

وأضاف الدبلوماسي، خلال طاولة مستديرة نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية حول موضوع “أزمة العلاقات الروسية الأمريكية”، أنه “لا يوجد اليوم حوار حول المجالات الرئيسية للتعامل مع الإدارة الأمريكية”.

وتابع “نحن في الخارجية الروسية، نعتقد أن أي حالات نزاع تنتهي بالمفاوضات. ليس لدينا أي وسيلة أخرى للتأثير لتعزيز سياستنا، باستثناء الدفاع عن مواقفنا على طاولة المفاوضات ووضع وثائق ملزمة قانونا. الأداة الرئيسية هي قنوات الاتصال بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة أريد أن أؤكد لكم أن مثل هذه القنوات موجودة من خلال وزارتي الخارجية في الدولتين”.

وأشار إلى أن موسكو وواشنطن “لديهما تجربة تاريخية من الاتصالات في ظروف المواجهة، التي نجحت خلال الحرب الباردة”.

المصدر: روسيا اليوم