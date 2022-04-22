الجيش الروسي: هدف المرحلة الـ2 من العملية في أوكرانيا إكمال سيطرتنا على دونباس وتوفير ممر بري للقرم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 13:16

الجيش الروسي: هدف المرحلة الـ2 من العملية في أوكرانيا إكمال سيطرتنا على دونباس وتوفير ممر بري للقرم (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 22 April، 2022
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