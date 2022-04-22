حزب الله ينظم إفطارا شعبيا في تعمير عين الحلوة

نظم حزب الله إفطارا شعبيا حاشدا في باحة آل السيد في تعمير عين الحلوة التحتاني في صيدا، حضره أكثر من 600 شخص من أهالي المنطقة إضافة إلى عدد من الفاعليات الإختيارية والإجتماعية تقدمهم إماما مسجد الغفران الشيخ حسام العيلاني، ومصلى الرسول الاكرم في الفيلات الشيخ وسيم حسن، مسؤول منطقة صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر، وأعقب الإفطار فقرة قرآنية للقارئ الدولي علي بلوط، واختتم بكلمة لكل من العيلاني وحسن من وحي المناسبة شددا فيها على “مفهوم الصبر ودوره الأساس في الجهاد والمقاومة في مواجهة كل المؤامرات والفتن والبلاءات على مستوى الفرد والمجتمع والأمة والتمسك بالوحدة بين المسلمين، ووجها تحية الاجلال والاكبار للشعب الفلسطيني المقاوم الذي يتصدى لجيش الإحتلال في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي كل مدن وقرى الضفة الأبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام