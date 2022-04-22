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April 22 2022 - 01:02

البنتاغون: نحاول الاتصال بالجانب الروسي دون أي نجاح

منذ 12 mins 22 April، 2022
البنتاغون
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن البنتاغون أنه يحاول الاتصال بالقيادة العسكرية الروسية منذ فترة معينة، ولكن دون أي نجاح.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له يوم الخميس تعليقا على إمكانية الاتصال بالجانب الروسي: “كنا نحاول منذ عدة أسابيع، لكنهم لا يبدون اهتماما بذلك”.

وأشار كيربي إلى أن “العقوبات لا تؤثر على الاتصالات” بين واشنطن وموسكو.

وكان كيربي قد أعلن في 13 نيسان/ أبريل الجاري عن محاولات وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن الاتصال بنظيره الروسي سيرغي شويغو، لكن الجانب الروسي لم يستجب لتلك المحاولات.

كما حاول البنتاغون في وقت سابق الاتصال برئيس الأركان للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن دون أي نجاح يذكر.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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