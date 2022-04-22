قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل إضاءة في أجواء جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بعد إطلاق نار استهدف البؤرة الاستيطانية في البلدة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 01:02

قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل إضاءة في أجواء جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بعد إطلاق نار استهدف البؤرة الاستيطانية في البلدة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 36 mins 22 April، 2022
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