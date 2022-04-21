إصابة 3 فلسطينيين باعتداء للمستوطنين الصهاينة شمال رام الله بالضفة المحتلة

أصيب ثلاثة فلسطينيين الخميس إثر اعتداء المستوطنين الصهاينة عليهم خلال تواجدهم في أراضيهم ببلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “رئيس البلدية معتز طوافشة والعامل في البلدية، والمزارع عوض شبانة أصيبوا بجروح ورضوض عقب اعتداءات المستوطنين عليهم لدى محاولتهم منع مستوطن من حراثة أرض زراعية شمال البلدة”.

وأضافت المصادر أن “شبانة تعرض لإصابات في وجهه نقل إثرها إلى المستشفى”، ولفتت إلى أن “المستوطن كان قد استولى على مساحات من أراضي القرية، ووضع كرافات، ويرعى أغنامه في المنطقة، ويحاول الاستيلاء على مزيد من الأراضي”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “مستوطنين صهاينة من مستوطنة معاليه ليفونا المقامة على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس، جولات سياحية في أراضي سنجل، وخربوا أراضي زراعية وكسروا أشجار زيتون”.

المصدر: وكالة وفا