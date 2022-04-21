داوود شهاب: استطعنا أن نعيد كرة اللهب إلى قلب الكيان الاسرائيلي

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فسلطين داوود شهاب الخميس أن “ما تحقق في المسجد الأقصى فيما يتعلق بمنع ذبح القرابين ومسيرة الأعلام انجاز يحسب لصمود شعبنا ووحدة مقاومته” وتابع “صراعنا طويل ومستمر مع هذا الاحتلال وأمامنا خطوات لقطع يد العدو التي تمتد للأقصى”.

وأضاف شهاب “استطعنا أن نعيد كرة اللهب إلى قلب الكيان من خلال الصراع القوي وتبادل الاتهامات بين قيادات ومجتمع الاحتلال”، وشدد على أن “الفصائل عندما تعمل بإجماع واحد تُحقق انجازات بأقل الإمكانيات والتضحيات”.

وطالب شهاب “بتحويل الأداء الجمعي الفلسطيني لاستراتيجية عمل وطني ضمن جبهة انقاذ وطني موحد لمواجهة الاحتلال وكل السياسات التي تحاول أن ترهن الشعب الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم