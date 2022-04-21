العدو الاسرائيلي حوّل 3 أسرى مقدسيين للاعتقال الإداري

حولت سلطات العدو الاسرائيلي الخميس ثلاثة معتقلين مقدسيين للاعتقال الإداري ولفترات متفاوتة.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد ابو عصب إن “قوات الاحتلال حوّلت ثلاثة معتقلين مقدسيين للاعتقال الإداريّ وهم كل من: المعتقل المقدسي محمد البكري لمدة ثلاثة أشهر، المعتقل المقدسي خالد السخن لثلاثة اشهر والمعتقل المقدسي محمود غيث لمدة شهرين”.

ويُشار إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تقوم على أن تحتجز قوات العدو الاسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دون محاكمة ودون توجيه أي تهمة، ويتم تجديده باستمرار.

المصدر: فلسطين اليوم