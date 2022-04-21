الرئيس الأسد يتلقى المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء

بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء تلقى الرئيس السوري بشار الأسد المزيد من برقيات التهنئة من رؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة ومن شخصيات دينية تقدموا خلالها بأحر التهاني والتمنيات للسوريين بمزيد من التقدم والازدهار مؤكدين عمق علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بلدانهم بسورية وحرصهم على تطوير التعاون الثنائي معها.

وتلقى الرئيس الأسد برقيات تهنئة من:

الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية.

الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا.

الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا.

الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان.

الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا.

الرئيس نجوين شوان فوغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

الرئيس أصلان بجانيا رئيس جمهورية أبخازيا.

الرئيس لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان.

الرئيس أناتولي بيبيلوف رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني.

وكان الرئيس الأسد قد تلقى برقيات تهنئة من كل من:

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند.

الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

الرئيس الكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس.

كيم جونغ وون رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

الرئيس غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سيرلانكا.

الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان.

الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلاند.

السلطان عبد الله شاه ملك ماليزيا.

قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

أونغ هيلانغ رئيس مجلس إدارة الدولة في جمهورية اتحاد ميانمار.

نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا.

المصدر: وكالة سانا