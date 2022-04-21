باحثون ايرانيون يصنعون جهازا لتشخيص الأمراض الفيروسية في 20 ثانية

نجح الباحثون الايرانيون في شركة معرفية في صنع جهاز تشخيص سريع للامراض الفيروسية يقوم بتشخيص المرض في 20 ثانية فقط

ويعتمد هذا الجهاز على ترشحات الغدد البزاقية في تشخيص المرض على العكس من الاجهزة الاخرى التي كانت تعتمد على اخذ عينات من منتهى الأنف أو الحلق والتي كانت تتسبب بازعاج كبير للاشخاص الذين يخضعون للفحص .

وقالت طاهرة روحاني وهي من مؤسسي شركة نانوكيت المعرفية في ايران ان سعر هذا المنتج اقتصادي زهيد جدا وان اجراء الفحص يتم بشكل بسيط وبامكان أي شخص عادي ان يقوم باجراء الفحص و يتم الحصول على نتيجة الفحص خلال مدة زمنية قصيرة هي 20 ثانية فقط.

كما يمكن الاطلاع على نتيجة الفحص بالعين المجردة وعلى اساس تغيير اللون دون الحاجة الى اجهزة جانبية كما يتم تشخيص المرض في درجة حرارة الجو الاعتيادية دون الحاجة لاجهزة رفع درجات الحرارة .

ويلبي انتاج هذا الجهاز حاجة السوق المحلية في ايران ويمنع خروج العملات الصعبة للاستيراد كما حصل الجهاز على ترخيص CE الاوروبي وسيتم تصديره الى خارج البلاد ايضا.

المصدر: فارس