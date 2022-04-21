بعد خسارتها 200 ألف مشترك… أسهم “نتفليكس” تهوي بنسبة 26%

انخفضت قيمة أسهم منصة البث الرقمي “نتفليكس” بنسبة 26% بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة 200 ألف مشترك خلال الربع الأول من العام الجاري.

هوت قيمة سهم نتفليكس في بورصة نيويورك الأميركية، بنسبة 26% إلى 257 دولارا تقريبا، انخفاضا من 348 دولارا عند الإغلاق.

وأشارت الشركة أنها تتوقع استمرار الانخفاض، وتوقعت خسارة عالمية للاشتراكات المدفوعة بمقدار مليوني مشترك في الربع الثاني، حسب شبكة “سي إن بي سي”.

وقالت الشركة إن تعليق خدماتها في روسيا وإنهاء جميع العضويات الروسية المدفوعة أدى إلى خسارة 700 ألف مشترك.

وكان المسؤولون التنفيذيون في الشركة صرحوا بداية العام الجاري أن المنافسة مع منصات البث الأخرى كان لها تأثير سلبي على نموها. بالإضافة إلى أنها تقدر بأن 222 مليون أسرة تدفع الاشتراكات، ويتم مشاركة الخدمة مع أكثر من 100 مليون أسرة إضافية من خلال تمرير كلمة السر.

المصدر: روسيا اليوم