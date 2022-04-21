أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 21-04-2022

البناء

• قال دبلوماسي مخضرم إن أيّ حكومة إسرائيلية من الآن وصاعداً بعد حضور معادلة سيف القدس في كل مواجهة جديدة ستجد نفسها مجبرة على الاختيار بين حرب مع المقاومة تفتح باب تهديد أمن الكيان أو حرب أهليّة مع المستوطنين تفتح باب تفكك الكيان.

• قال مرجع مالي تعليقاً على نقاشات الكابيتال كونترول إن كل القوانين تضع قواعد عمل وتقول إن القضاء هو مرجع البتّ بالخلافات حولها إلا صيغة هذا القانون فتقول إن لا قواعد بل سلطة استنسابية تتولاها لجنة وزارية وإن كفّ يد القضاء هو القانون.

اللواء

• يدور لغط حول المصير الرئاسي، بصرف النظر عن إتمام العملية الانتخابية، في ضوء ضياع بوصلة أكثر من جهة محلية معنية، وصمت حزب بارز.

• يخشى معنيون بأن تتحوّل الكهرباء الموعودة ورقة ضغط على أطراف معنية، بصرف النظر عن «قانون قيصر» وما يتفرع عنه سورياً وإقليمياً..

• يحجب متمولون، وهم في الوقت نفسه مرشحون للانتخابات، توزيع المال المرصود، ريثما يتبين الأبيض من الأسود في المسار الانتخابي واتجاهاته.

الجمهورية

• إستغرب مرجع حكومي كثرة التصريحات لوزراء بعد انتهاء كل جلسة للحكومة، فيما المفروض العودة إلى المقررات عبر وزير الإعلام.

• نصح أحد السياسيين مسؤولا حزبيا تجنب توتير العلاقة مع حزب بارز فرد قائلاً، إن العلاقة أصلا هي متوترة ومعركتي معه صارت وجودية.

• تسعى دولة غربية لعقد مؤتمر لمساعدة لبنان، وهي تحاول إقناع الدول العربية بالوقوف معها، لكن الأزمة الاقتصادية العالمية تجعل الأمر أكثر تعقيداً.

المصدر: صحف