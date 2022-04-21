طائرات الاحتلال الاسرائيلية الحربية تشن غارات جوية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلية الحربية، بعد منتصف الليلة، غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

وعلم أن الطيران الحربي “الإسرائيلي” استهدف موقعًا للمقاومة الفلسطينية في المحافظة الوسطى بعدد من الصواريخ.

وأوضحت “فلسطين اليوم” أن الاحتلال استهدف نفس ذات المكان بنحو 10 صواريخ، مشيرًا إلى أن النيران تشتعل في الموقع.

وأكدت أن أضرار مادية كبيرة لحقت بمنازل المواطنين جراء القصف العنيف، مشيرة إلى أنه لم يرد وقوع إصابات بشرية.

ولفتت أن ️المضادات الأرضية التابعة للمقاومة اطلقت النيران الكثيفة على طيران الاحتلال جنوب قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم