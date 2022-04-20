الاعلام العدو: الهجوم السيبراني على اسرائيل مصدره العراق (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 03:18
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853 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى ليرتفع عدد المستوطنين المقتحمين الى 2275 منذ بداية الاعياد اليهودية
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابين فلسطينيين من منطقة باب الاسباط بالقدس المحتلة
الهلال الاحمر الفلسطيني: 45 اصابة خلال المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في برقة بالاراضي المحتلة
بيان الفصائل الفلسطينية: قررنا في اجتماعنا الطارئ في غزة الاستمرار في حالة الاستنفار العام لحماية الاقصى والقدس
الفصائل الفلسطينية: يجب الاستمرار في حالة الاشتباك بكل اشكالها مع العدو في الضفة والقدس والخليل رفضا للاحتلال والاستيطان
الخارجية اللبنانية تدين اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى بقوة السلاح وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين
وقفة جماهيرية في الكويت تنديدا باقتحام الاحتلال الاقصى وتضامنا مع الشعب الفلسطيني
الخارجية الأمريكية: بلينكن شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الاردني على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم بالأماكن المقدسة بالقدس
قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: أنظمة التطبيع أظهرت عدوانية تجاه كل من يعادي "اسرائيل" بما في ذلك اليمن
السيد الحوثي: أنظمة الامارات والبحرين والسعودية جعلت من السلام عنوانا للعمالة
احياء رسمي في العاصمة صنعاء لذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد: الشهيد الصماد كان يعطي للانتصار القادم معنى كبيرا
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: نقول للأمريكيين أنتم المسؤولون عن اغتيال الصماد وشعبنا لن يسكت عن هذه الجريمة
محمد علي الحوثي: ندعو الطرف الآخر لاتخاذ خطوات جادة نحو السلام بإنهاء العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال
وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع وكيل وزارة الخارجية الأفغانية: نحمل رؤية ايجابية وبناءة تجاه افغانستان
حسين أمير عبداللهيان: نتوقع من السلطة الحاكمة في افغانستان بدء التعاون في الحفاظ على امن دبلوماسيينا والسيطرة على الحدود
امير خان متقي: لن نتوانى عن بذل اي جهد لتبديد هواجس ايران وملتزمون بتنمية وتطوير العلاقات والتعاون بين الشعبين
محادثات صحية سورية - ايرانية في طهران حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة والأدوية والتجهيزات الطبية
الرئيس العراقي برهم صالح: استمرار حالة الانسداد السياسي أمر غير مقبول ونحذر من انزلاق الاوضاع
رئيس تحالف الفتح هادي العامري في الذكرى الـ41 لتأسيس فيلق بدر: فتوى الجهاد الكفائي كانت بداية ازالة الارهاب من العراق
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: يجب على قوانا السياسية الوطنية ان تقطع الخطوات اللازمة لترميم الثقة فيما بينها
الخارجية العراقية تستدعي سفير أنقرة وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على العملية العسكرية التركية شمال العراق
الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين العمليات العسكرية التركية شمال العراق: اعتداءات مرفوضة على سيادة العراق
الخارجية الروسية تطرد عدداً من الموظفين في سفارات هولندا والنمسا وبلجيكا لدى موسكو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
سيرغي لافروف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدف إلى تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والآن بدأت مرحلتها الجديدة
القوات الروسية تعلن فتح ممر إنساني في ماريوبول للقوات الأوكرانية والمسلحين في مصنع آزوفستال المستعدين لإلقاء أسلحتهم
الدفاع الروسية: الدول الغربية تعمل لإطالة العملية العسكرية في اوكرانيا والإمدادات من الأسلحة تظهر بوضوح نواياهم للقتال
رئيس الوزراء الهولندي: هولندا تدرس مع حلفائها امكانية ارسال شحنة اضافية من الاسلحة الثقيلة الى اوكرانيا
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف يؤدون اليمين الدستورية
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.6 بالمئة في عام 2022
صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الاعلام العدو: الهجوم السيبراني على اسرائيل مصدره العراق (وكالة يونيوز)
منذ 1 ساعة
20 April، 2022
العراق
كيان العدو
هجوم سيبراني
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