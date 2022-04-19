اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة برقة شمالي نابلس (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2022 - 12:30
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حزب الله يدين بشدة إقدام بعض المتطرفين في السويد على حرق نسخ من القرآن الكريم
حزب الله: هذا اعتداء صارخ على عقيدة المسلمين وتوهينا متعمدا لدينهم وتطاولا خطيرا على كتاب الله لا يمكن السكوت عنه
حزب الله: ما جرى هو تكرار للمحاولات الدنيئة السابقة والرسومات المشينة التي استهدفت الرسول الأعظم محمد (ص)
حزب الله: ندعو السلطات السويدية إلى تجريم الفاعلين وإنزال أشد العقوبات الرادعة بحقهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث البغيضة
حزب الله: هذا الفعل الخطير يستدعي أوسع حملة استنكار وإدانة من قبل الأمة الإسلامية جمعاء
مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ويؤدون طقوسا تلمودية
قوات الاحتلال تغلق الطريق بين مدينتي جنين ونابلس قرب بلدة سيلة الظهر وتغلق مدخل قرية برقة بالسواتر الترابية
حركة حماس: لن يكون للمحتل الغاصب مكان في المسجد الاقصى وستتحطم أحلامه أمام صمود ورباط شعبنا
طائرات الاحتلال الصهيوني تنفذ سلسلة غارات على قطاع غزة تستهدف أحد مواقع المقاومة غرب خانيونس ولا إصابات
المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تتصدى لطائرات العدو في سماء غزة بصواريخ "أرض_ جو" وتجبرها على الانسحاب
الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم: القصف الصهيوني لمواقع فارغة محاولة فاشلة لمنع شعبنا من الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى
استشهاد المواطنة حنان محمود خضور متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي
الجهاد الإسلامي: نؤكد ضرورة وحدة أبناء شعبنا بقواه الفاعلة لتفعيل الجهود الوطنية الرامية لمواجهة الاحتلال والتصدي له
الخارجية السورية: التحالف الدولي بقيادة واشنطن ارتكب أفظع الجرائم في سوريا
أهالي قريتي الدعدوشية وشركو بريف الحسكة بالتعاون مع وحدات الجيش السوري يتصدون لرتل عسكري أميركي ويطردونه من المنطقة
الرئاسة العراقية: العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية تعدّ خرقا للسيادة وتهديداً للأمن القومي العراقي
الدفاع الروسية: قوات الصواريخ والمدفعية استهدفت 1260 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية
الدفاع الروسية: صواريخ عالية الدقة دمرت 13 نقطة تحصين ومواقع لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية في دونباس
لبنان: تتويج نادي العهد بطلاً للدوري اللبناني لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه
الشيخ علي دعموش: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأميركي والأدوات هي مجرد واجهة
المفتي قبلان: قيام راسموس بالودان بحرق القرآن بحراسة الشرطة السويدية هو إرهاب سلطة بعنق الحكومة السويدية
محمد عبد السلام: تحالف العدوان خرق الهدنة عسكريا بشن طيرانه التجسسي 9 غارات وزحف مرتزقته في مأرب 3 مرات
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي في يوم الجيش: رسالتنا للصهاينة هي أن يعلموا بأنَّ استخباراتنا تتابع كافة تحركاتهم
في يوم الجيش الإيراني: لأول مرة عرض الطائرة المسيرة الاستراتيجية "كمان 22"
لليوم الرابع على التوالي احتجاجات في السويد على حرق نسخة من القرآن الكريم
الخارجية الإيرانية: نحمل الحكومة السويدية مسؤولية إهانة القرآن الكريم وندعو إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الأعمال
الدفاع الروسية: صواريخنا دمرت مركزاً لوجستياً في لفيف يحوي أسلحة وصلت إلى أوكرانيا من أوروبا والولايات المتحدة
الكرملين: الموقف الأوكراني غير ثابت في المفاوضات
بوتين: العقوبات أدت إلى تدهور الاقتصاد في الغرب
بوتين: علينا أن نكون حذرين من أجل ضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد
الادعاء الفرنسي يبحث في اتهام المرشحة للرئاسة لوبان باختلاس أموال عامة أوروبية
لبنان: تتويج نادي العهد بطلاً للدوري اللبناني لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة برقة شمالي نابلس (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 29 mins
19 April، 2022
فلسطين
قوات الاحتلال الاسرائيلي
نابلس
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