اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة برقة شمالي نابلس (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2022 - 12:30

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة برقة شمالي نابلس (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 29 mins 19 April، 2022
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