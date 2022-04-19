أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 19-04-2022

البناء

• تؤكد تقارير دبلوماسية وإعلامية التوقعات بأعمال عنف تستهدف الجاليات الإسلامية والعربية في السويد بعدما بلغ تطرّف وحجم كتلة النازيين الجدد مرحلة الخطر في ظل تغلغل جماعاتها في الأجهزة الأمنية والقضائية ووصفت قيادات الجالية الإسلامية الوضع بالقنبلة الموقوتة.

• تقول جهة معنية بالعملية الانتخابية إنها تراقب عن كثب تحرّكات الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل في دائرتي بعلبك الهرمل والشوف عاليه. فإذا تحرّكت في الشوف فذلك قرار محلي وإذا تحركت في بعلبك الهرمل فالقرار إقليميّ أما في كليهما فيعني ترميم علاقة المحليّ بالإقليميّ.

النهار

• تردد ان رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية رفض في الإفطار الذي دعا إليه السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة او تعيين بديل منه إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

• بدأ بعض النواب المخضرمين العازفين عن خوض الاستحقاق المقبل بإعادة إحياء وتفعيل أعمالهم في الخارج والاقامة مع عائلاتهم.

• ارجأ عدد كبير من المرشحين اطلاق حملاتهم خوفا من صرف المال في ظل شائعات عن امكان عدم اجراء الانتخابات في موعدها.

• يُتوقع أن يقيم حزب قديم مهرجانات حاشدة تتنقل من الشوف الى عاليه، وستكون لرئيس الحزب ولرئيس كتلة نيابية ولائحة كلمات في غاية الأهمية.

اللواء

• تدقق سفارات صديقة ومناوئة بالمعلومات عن إشكالات أمنية حدودية، في سعي واضح لمعرفة طبيعتها وأسبابها.

• تسود البرودة في عدد من دوائر الجنوب الانتخابية، من دون معرفة الاعتبارات، وطرق المعالجة..

• يُكثر مرجع كبير من طلباته الخدماتية والمالية، وبإلحاح من الوزراء، السياديِّين والمكلفين بحقائب خدمية، لدرجة تجعل من هؤلاء يشكون لدى الجهات المناسبة؟

الجمهورية

• تبين أن كل ما أثير حول مقعد نيابي في إحدى المحافظات كان ِبفعل فبركة معطيات تبين أنها مزورة وغير دقيقة وبقي المقعد لصاحبه.

• تقول بعض الاوساط المعنية إن ّإقرار قانون مالي حساس ربما يكون الانجاز الوحيد للسلطة قبل إنجاز الإنتخابات.

• رجحت أوساط مطلعة عدم حصول مداورة بين مركزين دبلوماسيين لكي لا يفتح الباب على مداورة شاملة ومطالبات أخرى.

المصدر: صحف