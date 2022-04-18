عقب تفعيل صفارات الإنذار جيش الاحتلال الاسرائيلي يزعم اعتراضه صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

زعمت مصادر صهيونية ، مساء اليوم الإثنين، إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنة كيسوفيم في منطقة غلاف غزة.

وزعمت القناة 13 الصهيونية نقلاً عن مراسلها العسكري ألموغ بوكير، أن حدث استثنائي في غلاف غزة وقع لأول مرة منذ بداية التصعيد الراهن اطلاق صاروخ صوب المجلس الإقليمي اشكول.

وأكد المراسل العسكري أن منظومة القبة الحديدية اعترضت القذيفة الصاروخية، وفق زعمه.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت قبل قليل قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم