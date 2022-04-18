عقب تفعيل صفارات الإنذار جيش الاحتلال الاسرائيلي يزعم اعتراضه صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2022 - 23:04

عقب تفعيل صفارات الإنذار جيش الاحتلال الاسرائيلي يزعم اعتراضه صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

منذ 2 ساعة 18 April، 2022
صواريخ من غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

زعمت مصادر صهيونية ، مساء اليوم الإثنين، إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنة كيسوفيم في منطقة غلاف غزة.

وزعمت القناة 13 الصهيونية نقلاً عن مراسلها العسكري ألموغ بوكير، أن حدث استثنائي في غلاف غزة وقع لأول مرة منذ بداية التصعيد الراهن اطلاق صاروخ صوب المجلس الإقليمي اشكول.

وأكد المراسل العسكري أن منظومة القبة الحديدية اعترضت القذيفة الصاروخية، وفق زعمه.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت قبل قليل قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة