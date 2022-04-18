النخالة تلقى اتصالا من ولايتي: الشعب الفلسطيني متمسك بالمقاومة ونشكر إيران على دعمها

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة اتصالا هاتفيا من “مستشار الامام السيد علي الخامنئي” علي ولايتي.

ونقل ولايتي خلال الاتصال تحيات الامام الخامنئي للمجاهدين والمرابطين في المسجد الاقصى وفلسطين المحتلة، وأكد على “متابعة الامام الخامنئي والقيادات الايرانية لجهاد الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن المسجد الأقصى، والذي يشكل اليوم أيقونة الأمة الإسلامية في الدفاع عن القدس وهويتها”، وأعرب عن ثقته وثقة الجمهورية الاسلامية بأن جهاد الشعب الفلسطيني سينتج انتصاراً كبيرا، مشيدا “بصمود الفلسطينيين وتضحياتهم العظيمة”.

من جانبه، شدد النخالة على أن “ما يجري في القدس والأقصى هو عدوان على أقدس مقدسات المسلمين وأن الشعب الفلسطيني يقوم بواجباته لصد هذا العدوان وحماية الأقصى في واحدة من أصعب فترات الاعتداءات الصهيونية”، وأكد ان “الشعب الفلسطيني متمسك بنهج الجهاد والمقاومة وسيبقى رباطه وجهاده قائما حتى تحرير أرضه وتطهير مقدساته من دنس المحتلين الغاصبين”.

وشكر النخالة للامام الخامنئي وللقيادة الايرانية على ما تقدمه مساندتهم للقضية الفلسطينية ودعمهم للمقاومة.

المصدر: فلسطين اليوم