الرئيس الإيراني: صون معيشة الشعب اولوية اساسية للحكومة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ان الحكومة تسعى بارادة وعزم جاد لاتخاذ خطوات شجاعة خاصة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، معتبرا صون معيشة الشعب اولوية اساسية للحكومة في تنفيذ هذه الاصلاحات.

وفي تصريحه خلال اجتماع الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي الذي عقد الاحد، اعتبر الرئيس رئيسي أن القضايا التي تطرح في مثل هذه الاجتماعات بانها مسهلة لطرق الحل بالتاكيد. وقال ان التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس ضروري لمعالجة مشاكل البلاد.

واضاف ان الحكومة ومن خلال انشطتها التي قامت بها اثبتت عزمها على حل قضايا ومشاكل البلاد وقد اتخذت خطوات جيدة خلال الاشهر الاخيرة.

واعتبر بث الامل في المجتمع بانه الاولوية الاهم للحكومة وقال: ان بث الامل ممكن من خلال المبادرة والعمل، وان تعاون وتكاتف جميع اركان الدول ومنها الحكومة ومجلس الشورى ضرورة لا تنكر.

كما اكد السيد رئيسي ضرورة التعامل والتنسيق بين الحكومة والمجلس. واضاف ان الحكومة ترحب بالمراقبة والمتابعة من قبل المجلس لذا فقد اكدت على جميع الوزراء مرارا ببذل اقصى التعامل والتعاون مع المجلس وفي الوقت ذاته لا بد للنواب المحترمين الالتفات الى ضرورات وعمليات الشؤون التنفيذية.

واكد رئيس الجمهورية بان الحكومة تسعى بارادة وعزم جاد لاتخاذ خطوات شجاعة خاصة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وقال: نحن عازمون على اجراء اصلاحات بنيوية في مختلف المجالات ومنها الانظمة البنكية والضريبية والاجتماعية والثقافية.

واعتبر صون معيشة الشعب اولوية اساسية في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية. واضاف: “نحن عازمون على توفير الظروف بحيث لا يترك موضوع (الغاء) العملة المدعومة تاثيرات اجتماعية وتداعيات سيئة على الاسواق وبين الناشطين الاقتصاديين وفي حياة المواطنين”.

المصدر: وكالة ارنا