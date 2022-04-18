قديروف: روسيا في حالة حرب مع عشرات الدول

اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن روسيا لا تواجه الجيش الأوكراني والنازيين فقط في عمليتها العسكرية، إنما تواجه عشرات الدول الغربية ومعها حلف شمال الأطلسي.

وفي منشور على قناته عبر “تيليغرام” قال قديروف إن “روسيا اليوم في حالة حرب مع العالم بأسره”.

وأضاف: “لماذا أقول هذا؟.. لأنه لا يوجد دعم ملموس (لروسيا) من أحد، والدول الغربية التي تعتبر نفسها قوية وحلف شمال الأطلسي يقفون ضد روسيا”.

وأشار إلى أن هؤلاء يدعمون أوكرانيا في التمويل والتسليح ويرسلون إليها مرتزقة ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك فإن روسيا “في حالة حرب مع عشرات الدول”.

المصدر: وكالات