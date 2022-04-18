جمعية المودعين دعت للنزول إلى الشارع الثلثاء رفضا للصيغة الحالية للكابيتل كونترول

أصدرت جمعية المودعين بيانا ضمنته “رسالة الى جميع مرشحي المجتمع المدني والمستقلين لخوض لانتخابات النيابية المقبلة في جميع المناطق اللبنانية وخاصة حاملي شعار حماية الودائع في المصارف اللبنانية”.‏

وشددت على أن “أزمة الودائع وسرقتها من قبل المصارف والمصرف المركزي والسلطة السياسية هي سرقة لكل الشعب اللبناني، وهي بمثابة إعدام لمستقبل لبنان ولمستقبل الاجيال القادمة. وعليه نطلب من جميع المرشحين النزول الى الشارع وإثبات مدى صدق نواياهم تجاه قضية الودائع والمودعين والمواطنين، ودعوة أنصارهم ومؤيديهم للنزول الى الشارع يوم الثلاثاء 19 نيسان لقطع الطريق على إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية وخاصة المادة رقم 12 التي تحمي المصارف من إتجاه أصحاب الودائع اللجوء للقضاء وتحرمهم حق إستعمال الطرق القانونية حاليا ومستقبلا سواء داخل أو خارج لبنان. هذا القانون غير القانوني يجب الا يقر وأن لا يمر و إلا نهاية لبنان والشعب اللبناني”.

وتابعت: “علينا النزول بالالاف رجالا ونساء لحماية مستقبل بلدنا. وعلى المرشحين أن يثبتو للشعب اللبناني جدارتهم وجرأتهم وولاءهم لهذا الشعار، وأن يكسبو ثقة هذا الشعب عبر الالتزام والوفاء لهذا الشعار وأن يتقدمو في الخطوط الاولى للمواجهة وسنكون لكم سندا وظهرا نحن وكل المودعين”، خاتما: “الى المواجهة معا يوم الثلاثاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام