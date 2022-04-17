الإعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحل عوز شرق غزة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 17 2022 - 17:12
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
شرطة الاحتلال ترفع الحصار عن المصلى القبلي وتنسحب من ساحات المسجد الأقصى بعد فشلها في إخلاء المرابطين والمعتكفين
قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المرابطين داخل المسجد الأقصى
الهلال الأحمر الفلسطيني: حوالى 20 إصابة خلال المواجهات مع قوات الإحتلال في محيط المسجد الأقصى المبارك
خطيب المسجد الأقصى: الإحتلال يمارس الإرهاب على الأقصى ويقمع المصلين ولا بد من حراك عربي وإسلامي لإيقاف هذه التجاوزات
الأوقاف الفلسطينية: ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان تجاوز الخطوط الحمراء
حركة الجهاد الإسلامي: هذه الانتهاكات والإعتداءات الخطيرة تدفع نحو المواجهة الشاملة
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: أكدنا لكل الأطراف التي تواصلت معنا أن الأقصى مسجدنا ولا حق مطلقًا لليهود فيه
هنية: سنواصل الدفاع عن الأقصى في معركة مفتوحة مع المحتلين وسوف نحسمها لصالحنا مهما طال الزمن
حركة حماس: شعبنا سيُفشل مخططات الاحتلال الصهيوني بكل السبل ومهما كلّف الثمن
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الشعب والمقاومة لن يصمتا كثيرا عن انتهاكات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى
76 نائباً في الحكومة الأردنية يطالبون بقطع العلاقات بـ"إسرائيل" وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين
وكالة الأنباء الجزائرية: الجزائر تنتقد بشدة تخاذل بعض الهيئات العربية والإسلامية تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرّض له
رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف: الشبان الفلسطينيون يقفون بقوة وصلابة امام الكيان الصهيوني
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: من يستقوي من اللبنانيين بالخارج ليزيد شعبيته في الداخل هو واهم
الشيخ نعيم قاسم: كل الذين يصرخون عالياً وكثيراً بهتاناً ضد حزب الله لن يربحوا إلّا آلام الحنجرة
الرئيس عون بعد خلوة مع البطرك الراعي: الانتخابات ستحصل والتحضيرات جاهزة
الشيخ نبيل قاووق: أكبر كذبة في الإنتخابات النيابية المقبلة هي اعلان السعودية أنها على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين
قائد الجيش الإيراني: سنرد على أي تهديد بأعلى مستوى من القدرة والعمق الاستراتيجي للعدو بمتناول يدنا
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: محكومون بالنجاح وليس مسموحا لنا بالتراجع
الدفاع الروسية: تحرير رهائن مسجد ماريوبول ومقتل عشرات المرتزقة وتدمير معمل ذخيرة في ضواحي كييف
موسكو تحذر من صدام بين روسيا والناتو في القطب الشمالي
الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق نسخ من القرآن الكريم
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد
الفليبين: تضرر أكثر من مليوني شخص ومقتل 172 وفقدان 110 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ميجي"
صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: العقوبات الأميركية ضد روسيا مغامرة سيدفع ثمنها العالم بأسره
العراق: اللواء 22 بالحشد الشعبي يفشل هجوما لارهابيي داعش في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين
أمسية قرآنية بمناسبة ولادة الإمام الحسن بن علي (ع) يتخللها كلمة دينية للسيد حسن نصرالله الساعة 09:30 من مساء اليوم
رئيس الوفد الوطني اليمني: التحرك الأمريكي بالبحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية باليمن يناقض مزاعم واشنطن دعم الهدنة
الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين أوكرانيين كانا يستهدفان محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خيرسون
الدفاع الروسية: استهداف 217 موقعاً عسكرياً أوكرانياً بالصواريخ والمدفعية خلال الساعات الماضية
الخارجية الروسية: ترحيل 18 موظفاً في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو
السلطات البيلاروسية تعلن فرض حظر على دخول المركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 16 نيسان
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الإعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحل عوز شرق غزة (وكالة يونيوز)
منذ 1 ساعة
17 April، 2022
صفارات الانذار
غلاف غزة
فلسطين
قطاع غزة
التعليقات
ذات صلة
برهوم: المرابطون بالقدس والأقصى سطروا ملحمة بطولية وأفشلوا مخططات الاحتلال ومستوطنيه
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 6 شبان بعد الاعتداء بالضرب المبرح عليهم في القدس (قناة الاقصى الفضائية)
الحركة الأسيرة: في يوم الأسير الفلسطيني .. تحية للمقاومة التي تعمل على حرية أسرانا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}