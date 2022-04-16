البنج مفقود والعمليات الجراحية لحالات الطوارئ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2022 - 22:16
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السيد حسن نصر الله يستقبل رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير ويبحث معه الشؤون الانتخابية وآخر المستجدات السياسية
حزب الله يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها الهمجية على المصلين
حزب الله يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس المحتلة والمدافع عن حرمة الأقصى
حزب الله: ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة الأقصى ويمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم وكل الأحرار في العالم
حزب الله يدعو منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية للقيام بواجباتها الدينية والاخلاقية تجاه هذه الممارسات الارهابية
لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة بعلبك الهرمل تعلن عن برنامجها الانتخابي للدورة الانتخابية لعام 2022
النائب حسين الحاج حسن في حفل إعلان لائحة "الأمل والوفاء": الانتخابات محطة لتأكيد الخيارات السياسية التي جاهدنا لتحقيقها
النائب الحاج حسن: على المسؤولين عدم رهن ملف الكهرباء إلى جهة خارجية واحدة تتحكم بمصير اللبنانيين وتزيد من معاناتهم
النائب جميل السيد في تغريدة له قال إنَّه لم يحضر إعلان لائحة تحالف بعلبك الهرمل بسبب ظرف صحي وإنه اقتضى هذا التوضيح
البطريرك الماروني بشارة الراعي في رسالة عيد الفصح: نتمنى أن يعود اللبنانيون الى لبنانهم وأن يتخلوا عن ولاءاتهم الخارجية
رئيس مجلس النواب نبيه بري: نأمل أن يشكل الفصح نهاية لدرب آلام اللبنانيين في كل ما يتصل بحاضرهم ومستقبلهم ووجودهم
الرئيس بري: فلسطين هي وجه المسيح المدمى ومسرى النبي محمد (ص) وهي الحق المطلق والإحتلال الاسرائيلي هو الشر المطلق
مصادر فلسطينية: 5 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية
إصابة شاب بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: عندما يتحقق الاتفاق فسنزوّد الأطراف المعنية بكل المعلومات وبعكسه نحتفظ بها
الدفاع الروسية: تطهير منطقة ماريوبول الحضرية تماما من مقاتلي آزوف والمرتزقة والقوات المسلحة الأوكرانية
الدفاع الروسية: الخسائر غير القابلة للتعويض للجيش الأوكراني تبلغ أكثر من 23 ألف عنصر خلال العملية العسكرية
وزير الحرب الاميركي لويد أوستن يبحث مع نظيرته الألمانية جهود مساعدة أوكرانيا والدفاع عن أراضي الناتو الشرقية
صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: العقوبات الأميركية ضد روسيا مغامرة سيدفع ثمنها العالم بأسره
العراق: اللواء 22 بالحشد الشعبي يفشل هجوما لارهابيي داعش في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين
أمسية قرآنية بمناسبة ولادة الإمام الحسن بن علي (ع) يتخللها كلمة دينية للسيد حسن نصرالله الساعة 09:30 من مساء اليوم
الدفاع الروسية: دمرنا مصنعاً عسكرياً في كييف وسنزيد نطاق ضرباتنا إذا استمرت أوكرانيا باستهداف المناطق الحدودية الروسية
الخارجية الروسية: حملة واشنطن وتصرفاتها لإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي بمثابة مسرح عبثي
وزير الحرب الاميركي لويد أوستن يبحث مع نظيرته الألمانية جهود مساعدة أوكرانيا والدفاع عن أراضي الناتو الشرقية
صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: العقوبات الأميركية ضد روسيا مغامرة سيدفع ثمنها العالم بأسره
العراق: اللواء 22 بالحشد الشعبي يفشل هجوما لارهابيي داعش في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين
أمسية قرآنية بمناسبة ولادة الإمام الحسن بن علي (ع) يتخللها كلمة دينية للسيد حسن نصرالله الساعة 09:30 من مساء اليوم
رئيس الوفد الوطني اليمني: التحرك الأمريكي بالبحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية باليمن يناقض مزاعم واشنطن دعم الهدنة
الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين أوكرانيين كانا يستهدفان محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خيرسون
الدفاع الروسية: استهداف 217 موقعاً عسكرياً أوكرانياً بالصواريخ والمدفعية خلال الساعات الماضية
الخارجية الروسية: ترحيل 18 موظفاً في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو
السلطات البيلاروسية تعلن فرض حظر على دخول المركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 16 نيسان
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
البنج مفقود والعمليات الجراحية لحالات الطوارئ
منذ 2 ساعة
16 April، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
المستشفيات تدق ناقوص الخطر.. مخزون مادة البنج يتضاءل، والمصرف المركزي وراء ذلك.
المصدر:
قناة المنار
اخبار لبنان
البنج
المستشفيات
فقدان البنج
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