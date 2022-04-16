الأمم المتحدة: مقتل 35 شخصا إثر غرق زورق قبالة ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2022 - 19:58

الأمم المتحدة: مقتل 35 شخصا إثر غرق زورق قبالة ليبيا

منذ 40 mins 16 April، 2022
625ad78d4236042ce634dd4b
غير مصنف

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم السبت، عن غرق زورق قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 35 شخصا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن حادث غرق الزورق وقع الجمعة قبالة ساحل مدينة صبراتة الواقعة غربي ليبيا، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

وأضافت المنظمة أنه جرى انتشال جثث 6 مهاجرين بينما فقد 29 آخرون ويفترض أنهم لقوا مصرعهم.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، أوردت تقارير مصرع ما لا يقل عن 53 مهاجرا أو يفترض أنهم لقوا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتابعت المنظمة قائلة “هناك حاجة ملحة إلى قدرات بحث وإنقاذ مخصصة وآلية إنزال آمنة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة