النائب حسن عز الدين التقى وفدا من المالكية – صور

إستقبل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الشيخ حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور، وفدا من أهالي بلدة المالكية الجنوبية، حيث كانت مناسبة شكر فيها الوفد لعز الدين مساعيه “التي بذلها في سبيل تأمين خراطيم مياه وتمديدها من بئر بلدة المالكية حتى الخزان الرئيسي فيها، الأمر الذي أسهم في حل مشكلة انقطاع المياه عن أهالي البلدة بشكل كبير، بعد عملية الضخ من البئر إلى الخزان ومنه إلى المنازل والبيوت”.

كما طرح الوفد مشكلة عدم إمكانية تأمين مادة المازوت لتشغيل المولد المخصص لمضخة مياه البئر لا سيما في ظل الانقطاع المستمر والمتزايد لشبكة الكهرباء، طالبين من عز الدين العمل على تأمين هذه المادة بالقدر المستطاع.

بدوره رحب عز الدين بالوفد، ووعد بأنه سيعمل على تأمين مادة المازوت للمولد المخصص لتشغيل مضخة البئر، وسيتابع هذا الأمر مع قيادة حزب الله ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، من أجل تأمين هذه المادة بشكل سريع، لا سيما وأننا على أبواب فصل الصيف.

المصدر: المالكية