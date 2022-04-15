القوات البحرية الايرانية تحتجز سفينة تحمل وقوداً مهرباً

أعلن مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة البحرية الثانية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة بوشهر، ان قوات هذه القيادة تمكنت من ضبط سفينة تحمل وقودا مهربا في منطقة الخليج.

واضاف العقيد غلام حسين حسيني في تصريح له اليوم الجمعة “أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب”، كما اعلن احتجاز سبعة من أفراد طاقم هذه السفينة لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية.

وقال “إن مكافحة التهريب، وخاصة الوقود، في الخليج الفارسي هي إحدى المهام المهمة لقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، والتي يتم تنفيذها من خلال رصد المعلومات والعمليات، والمراقبة”.

وتابع حسيني “هذه السفينة وطاقمها سيتم تسليمهم للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية”.

المصدر: وكالة فارس