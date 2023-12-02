إيران | القوة البحرية للجيش تزيح الستار عن غواصة مسيّرة قادرة على تدمير الألغام والتنقل لمدة 24 ساعة

كشفت القوات البحرية للجيش الإيراني، اليوم السبت، عن غواصة مسيّرة قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية.

وأزاحت القوات البحرية للجيش خلال معرض المنجزات الدفاعية للقوات البحرية، صباح اليوم، الستار عن غواصة مسيّرة قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية.

وتتمتع هذه الغواصة الجديدة بالقدرة على تحديد وتدمير جميع أنواع الألغام الراسية والمخفية.

وتعد القدرة على حمل جميع أنواع الحمولات لتدمير جميع أنواع الألغام إحدى المميّزات الأخرى لهذه الغواصة الجديدة.

كما تتمتع هذه الغواصة بالقدرة على العمل حتى عمق 200 متر والتنقل بشكل متواصل لمدة 24 ساعة.

المصدر: وكالات ايرانية