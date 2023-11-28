بالفيديو | القوات البحرية للجيش الايراني ترصد الأسطول البحري للجيش الاميركي في مياه الخليج

رصدت البحرية الإيرانية الأسطول البحري الأمريكي بالطائرات المسيرة قبل دخوله مياه الخليج.

وبثت البحرية الإيرانية اليوم الثلاثاء مقطع فيديو، يظهر فيه رصد الأسطول الأمريكي المكون من حاملة الطائرات cvn-69 Eisenhower والطراد CG56 الفلبيني والمدمرة DDG107 Gravely والمدمرة DDG63 Stettem والفرقاطة الفرنسية D-653 Longdong من قبل أنظمة الاستخبارات غير المأهولة والمأهولة التابعة للبحرية قبل دخولها إلى مياه الخليج.

وشهدت المنطقة في الأيام الماضية زيادة في التوترات بعد هجمات استهدفت قواعد عسكرية اميركية ومدمرات تابعة للبحرية، وذلك على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والدعم الأميركي له.

المصدر: وكالات ايرانية