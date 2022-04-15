إصابات خلال مواجهات مع العدو الاسرائيلي في النبي صالح بالضفة المحتلة

أصيب 3 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الجمعة خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي عند قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط”.

وأضافت المصادر أن “جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب من مخيم الجلزون شمال رام الله بعد احتجاز مركبته عند مدخل النبي صالح، وأصيب بقدم برصاص التوتو”.

المصدر: وكالة وفا