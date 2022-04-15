النخالة: نقف بجانب عوائل الشهداء والأسرى الذين يمثلون مصدر عزتنا وكرامتنا

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة وقوف حركة الجهاد بقيادتها وكوادرها إلى جانب عوائل الشهداء والأسرى الذين يمثلون مصدر عزة وكرامة لشعبنا وأمتنا.

كلام النخالة جاء الجمعة خلال اتصال أجراه بوالد الشهيد شأس كممجي، الذي ارتقى شهيداً أثناء تصديه لقوات العدو التي اقتحمت محافظة جنين، وقدم له التهاني والمباركات باستشهاده.

وبارك النخالة “للحركة استشهاد المجاهد شأس في هذا الشهر الفضيل”، معبراً عن “فخر الحركة واعتزازها بهذه الشهادة المباركة ملتحقا بقافلة شهداء جنين والضفة الغربية الذين زينوا سماء فلسطين”.

بدورها شكرت عائلة الشهيد شأس، هذه الوقفة المباركة من الأمين العام للحركة، معبرين عن امتنانهم لهذه المواقف التي تجسد الحرص على عوائل الشهداء وتعزيز صمودهم

المصدر: فلسطين اليوم