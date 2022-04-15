جبهة العمل الإسلامي في يوم الأسير الفلسطيني: لدعم حقهم بالحرية

حيت جبهة العمل الإسلامي في يوم الأسير الفلسطيني “الحركة الفلسطينية الأسيرة التي خاضت وما زالت معارك الشرفاء والإباء مع العدو الصهيوني الغاشم”.

واعتبرت أن “يوم الأسير الفلسطيني هو يوم تضامني مع الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية، وهو يوم لنصرتهم والدفاع عن حقوقهم والمطالبة بحريتهم، وهو يوم وطني للوفاء لهم ولتضحياتهم الجمة باعتباره يوما لشحذ الهمم وتوحيد الطاقات والجهود لمساندتهم والوقوف إلى جانب قضيتهم ودعم حقهم بالحرية، ويهدف إلى إثبات الوفاء لهم ولشهداء الحركة الأسيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام