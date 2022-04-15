سانا: سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 00:28

سانا: سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق

منذ 1 ساعة 14 April، 2022
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