الدفاع الروسية: الطراد “موسكفا” غرق متأثرا بعاصفة أثناء سحبه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 00:28

الدفاع الروسية: الطراد “موسكفا” غرق متأثرا بعاصفة أثناء سحبه

منذ 1 ساعة 14 April، 2022
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