إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع الاحتلال قرب جامعة خضوري بطولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 12:00

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع الاحتلال قرب جامعة خضوري بطولكرم

منذ 1 ساعة 14 April، 2022
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