أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 14-04-2022

البناء

• قالت مصادر مالية إنه إذا واصل الدولار صعوده حتى نهاية الشهر نحو سقف الـ30 الف ليرة فهذا يعني أن هناك قراراً بجعله يلامس سعر الـ40 ألفاً عشية الانتخابات وفي هذه الحالة يكون واضحاً أن قرار تطيير الانتخابات هو الخلفيّة.

• تؤكد مصادر روسية أن حسم ماريوبول سيُنهي القوة التي تمنح سائر وحدات الجيش الأوكراني معنويات الاستمرار في القتال فسيكون 10 آلاف من فيلق آزوف قد انتهى بين قتيل وأسير وعندها ستسير العمليّة العسكريّة على سائر الجبهات بسلاسة مختلفة.

النهار

• تستعدّ مؤسّسة روحية تربوية وصحية، لإقامة مهرجان شعبي حاشد في الجبل الشهر المقبل، حيث سيلقي رئيس حزب بارز كلمة مهمة في المناسبة.

• لوحظ غياب التحضيرات والإستعدادات للمهرجانات السياحية التاريخية، وحتى المستحدث منها، ما يعني عدم إقامتها الصيف المقبل وللسنة الثالثة تواليا.

• التنافس الكاثوليكي الاول من نوعه في المتن الشمالي يؤدي حكما الى افادة ماروني منه ويتقدم في هذا المجال المرشح رازي الحاج المستقل المدعوم من “القوات” والاقرب الى قوى المجتمع المدني.

• تثير قضية الطبيب ريشار خراط “الموقوف” في الامارات التباسات واسعة وضجيجا اعلاميا وتبادلا للتهم حول الحريات والسيادة وما اليهما من دون ان يصدر اي بيان رسمي يوضح التباسات القضية.

اللواء

• إلتزمت سفيرة دولة كبرى الصمت إزاء اتهامات وجهت إليها بأنها تسعى إلى تأجيل الانتخابات، أو عدم إجرائها.

• لم تنجح لتاريخه المساعي التي لم تتوقف عن دمج لائحتين في لائحة واحدة في إحدى دوائر الجنوب.

• دخلت عمليات الدفع بالدولار، للذين ينجحون بتسويق اللوائح، مقابل مبالغ، تنطلق من 50 دولاراً، وما فوق؟

الجمهورية

• يروج مرشح ضمن لائحة تيار احدى دوائر جبل لبنان أنه نال ّ ضمانات مسبقة لفوزه، فيما أن هناك مرشحاً آخر للتيار في القضاء نفسه ومن المتعذر بحسب الإحصاءات فوز الإثنين.

• قال مرجع سياسي في معرض الحديث عن الانتخابات لن تغير كثيراً َ ان من يحتاج الى التغيير هو الشعب وليس المسؤولين.

• نصح أحد الديبلوماسيين من التقاهم في الفترة الأخيرة انتظار ما ستؤدي إليه التحركات الإقليمية والدولية قبل معرفة ما يمكن أن يتحقق في لبنان.

المصدر: صحف